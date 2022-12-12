警消經過長達8小時的救火行動，累癱直接席地而坐，有得還直接躺下休息，令人不捨。（警消提供／吳建輝彰化傳真）

消防員從今天凌晨2點多開始滅火至今，火勢已經獲得控制，無人傷亡。（警消提供／吳建輝彰化傳真）

目前透過怪手挖掘，持續處理殘火，但長達8個小時的滅火行動，讓消防人員累翻了。（警消提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣永靖鄉永社路旁一家露天資源回收廠，今天凌晨發生大火，警消獲報隨即抵達現場，由於資源回收場內堆放大量易燃物，火勢一發不可收拾，消防員從今天凌晨2點多開始滅火至今，火勢已經獲得控制，無人傷亡，目前透過怪手挖掘，持續處理殘火，長達8個小時的滅火行動，也讓消防人員累翻了。

警消表示，這起火警發生在今天凌晨2點50分左右，有民眾通報永社路上某露天資源回收起火，由於現場堆置大量易燃物，因此派出永靖、社頭、田中、員林、員西、北斗及田尾分隊7個消防分隊及二大隊，各式消防車輛14輛、救護車1輛，消防人員30人前往救援。

警消說，抵達現場後隨即拉起水線灌救，現場為農地搭設，為延燒到隔壁住宅，工廠內也沒有受困民眾，無人員傷亡，現場燃燒廢棄物無損失，燃燒面積約25平方公尺，目前透過怪手挖掘，持續處理殘火，至於詳細的起火原因，仍有待後續進一步調查釐清。