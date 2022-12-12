隨著時間的長河慢慢流逝，曾經相愛的浪漫時光讓人難以忘懷，初戀是人人都有的經歷，也最印象深刻，《旺好運》運勢專欄指出，金牛座、雙魚座、牡羊座時常回想起最初的感動，不管結果的好壞，對他們來說都是愛情中不可或缺的一部分。

▍第三名：金牛座

金牛座很念舊，對他們來說曾經愛過的人怎麼可能會忘記那份感動，並會時不時回味初戀的種種回憶，因為他們總是認真看待每一段感情，付出的真心往往都比一般人多。

▍第二名：雙魚座

雙魚座是以愛情維生的一群人，除了想被愛，同時也喜歡照顧人，對於愛情有一種嚮往，尤其是初戀總是讓他們念念不忘，不管結果的好壞，對他們來說都是愛情中不可或缺的一部分。

▍第一名：牡羊座

牡羊座雖然個性豪爽，但他們內心其實很念舊，會把許多回憶放在內心深處，對於初戀如果是美好的，會想在心裡留一個特別的位置給對方，因為他們知道這是人生中愛情的開端。