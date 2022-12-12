靶材大廠光洋科(1785)雖受前端半導體及硬碟客戶庫存調整影響，但2022年前11月主要獲利來源的工繳（加工）營收仍維持成長。公司表示，目前在前端半導體仍處於取得市占率階段，暫不受市場波動影響，對未來前端半導體及硬碟產業的成長動能仍正面看待。

光洋科公布2022年11月自結合併營收15.76億元，月增2.26％、但年減35.43％，為近6年同期低點。其中，貴金屬材料業務營收12.07億元，月增7.03％、但年減38.2％。工繳業務營收3.69億元，月減10.75％、年減24.32％。

累計光洋科前11月自結合併營收237.43億元，較去年同期283.38億元減少16.22％，為近3年同期低點。其中，貴金屬材料交易營收187.33億元、年減達20.32％，工繳營收50.19億元、仍年增3.68％。

光洋科表示，貴金屬材料業務主要受全球價格行情波動影響，工繳業務為公司主要獲利來源。11月工繳營收出現雙位數「雙降」，主因前端半導體及硬碟客戶均在調整庫存，降低對靶材需求所致，不過前11月營收仍維持成長。

就產業別觀察，光洋科前11月硬碟、半導體、面板產業工繳營收分占43.3％、27.4％、10.4％。展望後市，雖然硬碟產業短期遭遇逆風，但隨著雲端時代來臨，數據中心仍將帶動市場對大容量硬碟需求上升，硬碟產業的長期成長性仍具一定程度的發展空間。

前端半導體方面，光洋科持續爭取更高市占率，目前營收占比不大、未受市場終端需求波動影響。此外，鑒於電子產品愈趨複雜、需要更多種類的合金及更新穎的材料，在地供應鏈重要性持續提升、產業日益重視循環經濟，對長期前景仍維持正面看法。

光洋科董事長黃啟峰日前法說時指出，上述三大趨勢將推動光洋科持續成長。同時，光洋科對內將持續推動擴大規模、優化產品組合、卓越經營、技術升級、責任企業等五大轉型策略。在內外雙引擎推動下，光洋科長期營收及獲利成長空間仍大。