促進轉型正義委員會今年5月任期屆滿後，後續由內政部負責清除威權象徵，內政部也祭出鼓勵措施，拆除一座兩蔣銅像就會給予最高10萬元補助。對此民進黨立委許智傑表示，透過實報實銷，避免浮報，減少機關的成本，對於推動威權移除效果一定會有幫助。

促轉會任期屆滿後，由6大部會內政部、法務部、文化部、衛福部、教育部、國發會承接業務，其中內政部負責清除威權象徵，以及被害者權利回復。內政部為了鼓勵縣市政府、學校，以移除或改名等方式，將公共建築當中的威權象徵清除，祭出重金補助，一般性補助每件最高補助10萬元，政策性補助由內政部依政策需要，按照計畫規模、影響範圍、預期結果等決定。

對此許智傑表示，推動去除威權象徵，需要施工費用、需要重新規畫設計等成本，最高10萬，實報實銷，避免浮報，減少機關的成本，對於推動威權移除效果一定會有幫助。

他看到俄羅斯威權侵略他國更有感觸，希望能加深反威權的教育深植人民心中，才能避免威權復辟。