據美國之音報導，伊朗外交部官員當地時間10日在德黑蘭召見中國駐伊朗大使常華，就中國與海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）合作與發展峰會發表的一份聯合聲明涉及阿拉伯聯合大公國與伊朗之間3個有爭議島嶼向中方表達「強烈不滿」。

中國國家主席習近平上周五在訪問伊朗的死對頭沙烏地阿拉伯期間，與海灣阿拉伯國家合作委員會成員國領導人在利雅得舉行高峰會，討論雙方的合作與發展議題，並於會後發表了一份聯合聲明。

聯合聲明除了表明中國與海灣阿拉伯國家加強合作的意願與規劃外，還談及一系列涉及伊朗的議題，包括伊朗的核計劃和伊朗在該地區的行為。

但是最令德黑蘭不滿並導致伊朗當局十分罕見地召見中國駐德黑蘭大使的原因是，聯合聲明中談及了伊朗與阿拉伯聯合大公國在位於霍爾姆斯海峽中具有主權爭議的三個島嶼：大通布、小通布和阿布穆薩島。

中國與海灣合作委員會國家聯合聲明第12條指出：「雙方領導人強調支持一切和平努力，包括阿拉伯聯合大公國旨在根據國際法準則進行雙邊談判以和平解決三島問題的倡議和努力，從而根據國際法理解決該問題，」

英國軍隊1971年從中東地區撤軍時，也從目前已成為阿拉伯聯合大公國的領土撤離，其中包括霍爾姆斯海峽中的大通布、小通布和阿布穆薩三島。而當英軍一離開，伊朗當時的國王巴列維隨即派遣伊朗皇家海軍佔領了霍爾姆斯海峽中這三座島嶼，伊朗至今一直實際佔領著這三個島嶼。

阿拉伯聯合大公國領導人從那時起就一直強調，這三島屬於阿拉伯聯合大公國，而且阿拉伯聯合大公國的這一主張得到其他阿拉伯國家的支持，但是伊朗駁斥阿拉伯聯合大公國對這三個島嶼的主權主張，並且拒絕就此舉行談判或對話。

雖然習近平與海灣國家領導人簽署的聯合聲明中並未點名伊朗，但是呼籲根據國際法準則進行雙邊談判，並根據國際法理解決問題，實際與伊朗拒絕談判的立場形成了尖銳對立。

不過由於伊朗與中國關係也相當密切，伊朗外交部並未像對待西方國家那樣，公開宣佈「召見」中國大使，以表達「抗議」或「譴責」，而是宣佈中國大使「拜會」了一位外交部官員，伊朗方面向中方表達了「強烈不滿」。

伊朗外長侯賽因·阿米爾-阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-abdollahian）在推特上貼文指出，三島是「伊朗純粹領土不可分割的部分」，而且德黑蘭會毫不猶豫地捍衛自己的領土完整。

外界也這意到，阿米爾-阿卜杜拉希揚的推文並沒有點名中國，而且他只是用波斯語發推。他之前表達對中國領土主權完整支持時則是用波斯語和中文雙語發推。

其實，習近平與海灣國家領導人簽署的聯合聲明並不僅僅談及阿拉伯聯合大公國與伊朗之間的三島主權爭議，而且還對伊朗核計劃以及破壞性的區域活動表達了看法。

「雙方領導人強調地區國家參與的全面對話的重要性，以處理伊核問題、破壞穩定的區域性問題，阻止對恐怖組織、教派組織和非法武裝組織的支持，防止彈道導彈和無人機擴散，保障國際航道和石油設施安全，遵守聯合國決議和國際法理，」聯合聲明第11條說道。

伊朗外交部發言人納賽爾·卡納尼（Nasser Kanani）發表聲明，對聯合聲明中有關伊朗的條款表示「驚訝」。

「中國同事應該記住，當沙烏地阿拉伯和美國支持的伊斯蘭國恐怖分子以及敘利亞的基地組織利用殘暴的軍事侵略摧毀也門之時，是伊朗出面打擊恐怖分子並建立地區的穩定與安全，使得恐怖主義無法向東和向西擴散，」伊朗總統易卜拉欣·萊希（Ebrahim Raisi）的政治顧問穆罕默德·賈姆西迪（Mohammad Jamshidi）用波斯語在推特上寫道。