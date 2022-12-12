資深媒體人黃揚明日前稱，民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農公布競選主視覺時，找來台北市議員王世堅與「呱吉」邱威傑站台，讓深綠支持者傻眼，林森北路一帶綠營樁腳更對吳不滿，已拒絕相挺看好戲。吳怡農12日強調，不論支持者或議員們腳步皆一致，他會加快腳步、更加努力地爭取選民認同。

對於黃揚明評論，吳怡農今表示，他請2位選區議員擔任督導，尤其王世堅相當資深，亦曾當過立委，請王當督導合情合理。自己知道支持者對選戰感到焦慮，也知悉支持者想看民進黨如何站起來，故議員與朋友們都非常努力、腳步一致，他則必須加快腳步、更加努力。

吳指出，團隊共同目標是爭取傳統支持者以及中間選民支持，希望大眾看到他們認真透過議題及市政願景打選戰，看見他們堅持正向、不抹黑、不做人身攻擊的態度。

至於如何補足陸戰方面的不足？他強調，選舉沒有捷徑，必須一步一腳印獲得選民信任，畢竟網路聲量是一回事，明年1月8日當天多少人前往投開票所投票才是重點。

針對國民黨質疑壯闊台灣協會帳務不清，吳怡農指出，壯闊台灣協會帳務與個人選務完全分開，很遺憾本次選戰再次落入扭曲與人身攻擊。