搶攻尾牙春酒商機，JR東日本大飯店台北「HAYASE」日本料理餐廳推出忘年會特別套餐。供應午、晚套餐3,000元起，即日起全面供應。

JR東日本大飯店台北為日本東北仙台的大都會飯店旗下品牌，餐廳有著三十年歷史，料理長郡司行雄（Yukio Gunji）來自仙台，首度推出的忘年會特別套餐，首先是前菜「安康魚肝茶碗蒸」，以日本三大名魚之一的安康魚肝製作成茶碗蒸美味又滑順。第二道的生魚片選用鮪魚、烏賊及日本真鯛，品嘗時除了搭配昆布醬油還有胡麻醬油可選擇，感受不同的風味。此外，忘年會特別套餐料理長特別準備最好的下酒菜「旬魚酒盜燒 」，酒盜醬使用魚的內臟加上清酒、味醂、醬油製作成醬來醃製午仔魚，將午仔魚進行煎烤後整個香氣提升到不同的層次，午仔魚魚肉口感鮮嫩並帶出酒盜醬的特殊香氣，特殊風味使下酒的程度讓人喝到以為酒被偷走。

料理長以日本關西風味、道地的燉煮方式來製作「燉煮和牛」，選用日本和牛加上日本大根及牛蒡等加上薄口醬油及味醂進行調味，和牛肉入口即化，白蘿蔔增值了整體的鮮甜度，感受到絕佳的風味。表面亮麗Q彈的「凝煮白身魚凍」以鯛魚製作成晶凍並鑲著肉質細嫩的魚肉，Q軟的晶凍入口即化，品嘗的時候搭配特別調製的果醋醬加上新鮮蔥花及辣蘿蔔泥，細緻的風味在入口後一層層拓展。「鱈魚唐揚」選用鱈魚特別加入了薄口醬油及清酒進行搭配，非常適合搭配清酒。套餐中還有壽司，享用帆立貝、煮穴子、鮪魚等握壽司，干貝暖嫩鮮甜、星鰻細緻軟嫩、鮪魚微帶嚼勁。當然別錯過手工製作的季節甜點及服務人員現刷的綠抹茶，有如品嘗一場藝術饗宴。

懷石料理發源於日本茶道，現今為日本常見的的高檔菜色。JR東日本大飯店台北旗下的HAYASE日本料理此次推出忘年會，以搭配各種酒水飲品，活動期間選用忘年會特別套餐，每位加價1,000元可享指定啤酒、日本酒、燒酎、葡萄酒、無酒精飲品無限暢飲；每位加價1,350元還可加上威士忌、果實酒等飲品無限暢飲，品嘗與親友同歡的歡樂相聚，千萬不能錯過。

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