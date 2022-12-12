百萬網紅YouTuber「理科太太」近日開設心理諮商筆記線上課程，快速募資到近500萬元，在爆紅的同時也引起眾人的疑慮，她之前也找來多方知名人士與她宣傳此課程，金馬影后謝盈萱也被網友質疑是在幫忙背書，目前經紀人出面回應了。

理科太太邀請金馬謝盈萱拍影片宣傳課程，謝盈萱在影片中表示，看完理科太太的生活筆記，感覺整理、歸類得蠻好的，「我覺得你蠻勇敢的，有些是平常影片裡很少提到的關係」，該則影片上架後，謝盈萱留言：「謝謝理科，對話總是能夠創造出不一樣的空間，再次整理自己」

未料此留言引起許多網友關注，其中有網友質疑謝盈萱：「看完筆記分享收穫，這樣販售的諮商筆記有爭議，無形中是否變成你背書或是認可呢？」甚至懷疑是否為小編留言，無意讓謝盈萱捲入風暴。

對此，據《NOWnews今日新聞》報導，謝盈萱經紀表示，該留言的確是謝盈萱本人寫的，「受邀的訪談內容本意是想跟大家聊聊正面正向的看待內心需求」，雖然立意良好，但沒想到會引起反對的聲浪。

而吳淡如也受邀合體理科太太討論該課程，她稍早在臉書表示，想替晚輩理科太太說一句話，「她這個線上課程，題目取得不好（我跟她說過了），內容的文字稿我全部看過了，文筆非常好，真情流露，真不容易，一個人願意這樣度過自己的掙扎，生命才會有厚度」。