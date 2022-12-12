年底各大品牌推出限定春節禮盒，搶攻節慶商機，莫凡彼瑞士原廠推出2023年度新視覺、限定款品牌麻布提袋，禮盒設計特別邀請在地藝術家繪製，並攜手瑞士果醬品牌－喜諾果醬，主打早晨儀式感。

莫凡彼咖啡瑞士原廠2023全新視覺上市，嚴選3款精選咖啡，再搭配莫凡彼集團代理進口的瑞士喜諾果醬。莫凡彼表示，集團長期支持文創產業，今年再度與插畫家Kiwi Huang聯手，推出絕美手繪水彩禮盒，希望用手繪展現最真誠的心意，包裝上的天堂鳥除代表咖啡風味外，也有預祝新的一年高鵬展翅、鴻圖大展之含義。