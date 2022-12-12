國民黨今開記者會踢爆民進黨立委補選候選人吳怡農假公益真競選。國民黨文傳會副主委練鴻慶爆料，吳怡農擔任理事長的「壯闊台灣聯盟」在網路公開募款，名義上是為了「後盾計畫」，是要培養更多「為危機做好準備的人」，但實際上預計要勸募的690萬元，其中442萬元被拿來做「宣傳」，募款不是為了國防，而是為他個人選舉做宣傳。

練鴻慶指出，吳怡農的壯闊台灣聯盟，向內政部申請「公開勸募」許可，因此可以在網路上公開募款。吳在「壯闊台灣聯盟」的官網上表示，捐款是為了「後盾計畫」，是要培養更多「為危機做好準備的人」，但吳怡農沒有說的是，他預計要勸募的690萬元，其中442萬元是拿來做「宣傳」。

練鴻慶表示，其中「緊急應變」課程宣傳180萬；「宣傳影片」的企劃10萬元、影片腳本、拍攝、後製200萬，拍好影片的數位平台廣告費用45萬，志工培訓宣傳7萬2千元，總計宣傳費用為442萬元，達到勸募總額的64％，至於所有與志工、講師、教官相關的費用才約78萬，只占總經費的11％。

練鴻慶質疑，這等於是民眾捐100元，吳怡農把64元拿來拍影片、下廣告，難道符合捐款人期待？超過合理比例的宣傳費用，令人質疑「後盾計畫」已經不是為了台灣的國防，而是為了吳怡農個人的選舉，是「假公益、真競選」，而且有欺騙捐款人之嫌。

另外，練鴻慶強調，吳怡農的「後盾計畫」將場地、講師費用列為勸募支出，但也對學員收費，並與內政部消防署訂定合作備忘錄，等於是「一魚三吃」，同時跟捐款人、學員、政府機關索取資源，吳怡農也應該要解釋清楚。

練鴻慶指出，選舉是互相檢驗的過程，如果吳怡農沒有參選，的確沒人會檢驗他的募款支出，但既然吳怡農選擇參選，「進了廚房就不能喊燒」，就沒有資格迴避質疑，反過來說，如果吳怡農連這種程度的檢驗都沒有能力面對，那根本沒有資格獲得人民的信任。

國民黨文傳會副主委林家興表示，吳怡農號稱國防專業，其國防論述卻被連續兩任國防部長否定；近日跟記者多次齟齬，日前更馬上改口說沒有要犧牲總統專機，誠信與態度大有問題，專業、誠信、態度都已崩壞。