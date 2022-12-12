被捲入學甲88槍槍擊案的明祥馨公司負責人郭再欽，因另涉學甲爐碴案，經台南地檢署歷經3年的偵查，近日將郭再欽等8人依違反廢清法等罪嫌提起公訴。檢方還強調，此案於今年10間偵查完結後，原擬對郭男等人的不法利得聲請保全扣押，但法院駁回要求補件，11月底重新申請獲法院裁准，12月上旬查扣被告等人的財產後，才公告偵查結果。

檢方強調，明祥馨公司因違法填埋爐碴獲得的不法利益，除節省廢棄物清除處理費用18億元以上，還從各家鋼鐵廠收取清除處理費用3億6000萬多元，合計高達21.6億多元。

檢方表示，此案於2016年曾因認定所填爐碴為再利用後產品，並非廢棄物，處分不起訴；但2019年經地方里長及民意代表檢舉，南檢分案重啟調查，先後由檢察官謝欣如、陳鋕銘承辦。其中，新檢舉部分的農地，經謝欣如挖驗確實有填埋電弧爐爐碴；經陳鋕銘接手後，因同時偵辦後壁區爐碴案，發現後壁案的涉案人賴榮添，也是學甲案的關係人，兩案有密切關聯性。

不過，事隔10年，相關證物均已發還當事人，檢方於是以兩案的原始卷宗為起點，重行全面調取並比對分析後，發現涉及後壁區爐碴案的超翔公司，2009年因88水災爐碴溢流後，導致後壁區的爐碴篩分場無法繼續經營。經與公司的魏姓金主共同找到事業遭遇瓶頸的明祥馨公司學甲廠地，郭再欽同意將爐碴篩分場移轉至明祥馨公司廠房，並借用他的名義經營。之後，郭發現有利可圖，也入股爐碴事業。

檢方發現，郭、賴、魏等3人明知弧爐爐碴不能填埋於農地，卻貪圖厚利，由郭再欽利用擔任學甲農會理事之便，取得大灣段靠將軍溪農地，並僱用林姓男子運送明祥馨公司從鋼鐵廠取得的爐碴至農地填埋。

之後，郭為貪圖繼續收取鋼鐵公司清除爐碴給付的厚利，並為方便違法去化大量爐碴，逃避爐碴貯存量不能多於前6個月的銷售量，以及應付台南市政府環保局的稽查，又購買工廠土地或占用國有地填埋，並虛報爐石再利用產品去向，掩飾他的非法犯行。