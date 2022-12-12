總統府提供

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蔡英文總統今天表示，隨著各類新興技術快速發展，網路系統及資訊安全受到的威脅越來越多，攻擊也越來越頻繁。不論是資訊系統的攻擊以及假訊息的散佈，都有可能對民主體制造成重大危害。為保護國內產業，她承諾，會持續落實對資安及智慧財產權的保護，與更多國際盟友一起打造更具有韌性，也更安全的供應鏈。

數位部資安署「111年資安技能金盾獎」獲獎團隊今天拜會蔡英文總統，該獎項從2006年開始辦理，2019年起開放國高中組學生參加，今年是數位發展部正式成立後，交由資安署辦理的第一次競賽。

今天現場有高雄中學第一名獲獎團隊，蔡英文表示，這顯示我們的資安教育正在不斷向下扎根。今年題目加入了更多智慧居家資安議題，這也提醒我們，資安要在日常生活當中就開始實踐。

她說，金盾獎一直是臺灣培育資安人才的重要獎項，歷年的優勝者，後來在資安領域都有傑出的表現，今年在大專院校組獲得第一名的陽明交通大學團隊，代表臺灣參與全球規模最大、聚集全球頂尖資安高手的「駭客搶旗攻防賽」競賽，並且獲得傲人的成績，讓世界看到臺灣優異的資安實力。

蔡英文強調，「資安就是國安」，一直是整個執政團隊的重要信念。隨著各類新興技術快速發展，網路系統及資訊安全受到的威脅越來越多，攻擊也越來越頻繁。此外，境外勢力也常透過錯假訊息的散佈，試圖混淆民眾視聽，進行認知作戰。

不論是資訊系統的攻擊以及假訊息的散佈，她認為，都有可能對民主體制造成重大危害。所以，我們一方面希望提升全民對錯假訊息的辨識能力，另一方面也持續強化國家層級的資訊安全。

蔡英文舉例，2018年，我們通過《資通安全管理法》，要求政府機關及關鍵基礎設施率先導入資安防護。今年8月，數位發展部已經正式成立，目前資安議題，由數位部來主導及統合，強化國家資通安全能力。資通安全署會肩負統合管理，執行資安防護與演練，以及培訓資安人力的重要任務。

在產業方面，她說，我們會持續落實對資安及智慧財產權的保護，與更多國際盟友一起打造更具有韌性，也更安全的供應鏈。她也期待與大家共同努力，一起提升資安防禦及應變的能力，進一步強化臺灣整體的韌性。「我們一起來努力」。