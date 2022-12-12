許多長輩為了省水，會留著洗米水順便洗菜，但林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈警告千萬不要這樣做，因為米為了去除蟲卵可合法添加農藥，拿去洗菜反而越洗越毒，更建議洗菜不要添加鹽、醋、小蘇打粉等，用清水洗最乾淨。

譚敦慈在日前節目《醫師好辣》表示，別再拿洗米水去洗菜，因為米有時會有些蟲卵，可以合法添加農藥，用洗米水洗菜反而毒，用清水就好。營養師李婉萍補充說，洗米水會白白的是澱粉，確實能去除油脂，但考量農藥問題，不建議用洗米水洗蔬菜，也不要拿去洗任何食物，澆花就好。

洗菜該怎麼洗才乾淨，譚敦慈表示，國內外研究皆顯示用清水洗菜才乾淨，千萬別再添加鹽、醋、小蘇打或麵粉，而炒菜正確的順序是先洗再切，只有蒂頭可以先切除，再放入水中篩洗，最後下鍋炒。

而最難洗也最容易藏菜蟲的花椰菜，譚敦慈表示，可以先整朵放入水中上下動一動，再將花椰菜浸泡至水中，拿盤子壓住避免浮起，洗兩次後再打開一根竹筷子細的水流，慢慢溢流10-15分鐘，即可洗淨農藥殘留。