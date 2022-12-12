全球進入後疫情時代，各國陸續解封，帶動旅遊、批發零售及餐飲景氣逐漸回溫，通常第四季也是傳統消費旺季，加上近期又有國際世足盛事，有機會為全球經濟增添動能。國泰全球品牌50（00916）ETF追蹤ICE FactSet全球品牌50指數，搭上消費旺季題材可留意。

證交所表示，截至11月底，台股集中市場共有143檔上市ETF，其中，52檔是以國外股票為主要投資標的（不含槓反型），包含上季掛牌的國泰全球品牌50 ETF。該檔ETF今（12）日成交價約在14.56元小跌0.55％附近。

國泰全球品牌50 ETF標的指數為洲際交易所集團旗下ICE Data Indices編製的ICE FactSet全球品牌50指數，50檔成分股來自全球上市股票，經流動性檢驗後，依據FactSet RBICS產業分類，找出軟體及顧問、硬體、食品和必需品零售、消費品、家庭用品、銀行業、金融服務等13項行業，再選出規模大、具行業代表性或無形經濟價值較高者，每年4月及10月調整成分股，個股權重上限為15％。

國泰全球品牌50 ETF基金經理人李翰林分析，具行業地位優勢與高品牌價值的公司，股價表現通常相對強韌，而且往往能優先搶下國際運動賽事的贊助機會，讓其品牌延伸相關商機。

他表示，近期NIKE、麥當勞（McDonalds）等國際民生消費品牌大廠，透過贊助、周邊商品合作等方式，積極搭上世足熱潮，提高品牌能見度，未來可觀察是否將挹注銷售及獲利表現。

證交所表示，ETF交易便利且連結標的種類多樣化，投資人可以善用此投資工具，參與台股、海外單一市場或跨全球市場之股票報酬表現，實現多元配置，但也要注意市況變化及ETF投資相關風險，謹慎決策。