美股上周五收黑，拖累港股連升兩周逼近20,000點關後，12日早盤開逾300點。

恒指12日開低306點或1.5％報19,594點，曾跌331點報19,569點，之後跌幅收窄，曾僅跌182點報19,718點；截至10點40分，跌285.21點，報19,615.66點，跌幅1.43％。

國指低開131點或1.9％報6,702點；現跌146.66點報6,687.55點，跌幅2.15％。

科指低開110點或2.5％報4,258點；現跌2％報4,280點。

主要個股方面，騰訊開低逾2％報港幣（下同）318.4元，現跌1.2％報321.8元。阿里巴巴跌2％報90元。美團一度跌4％報180.8元。

另，大陸地產物業碧桂園服務遭大股東楊惠妍折讓逾10％售逾7％股權，股價低開11.1％報21.3元。舜宇11月手機鏡頭出貨量按年跌26.4％，股價現跌8％報98.4元。

博弈股逆市上揚，金沙中國升逾3％；永利澳門升近3％；美高梅中國升近2％。