大里仁愛醫院營養師陳冠伶說，紅豆紫米粥方便料理，內容富含鐵質，癌友們不妨試試看這個「小撇步」，在抗癌的過程中避免營養不良、降低中斷治療的機率。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

大里仁愛醫院營養師陳冠伶說，添加濃縮營養品的紅豆牛奶紫米粥熱量及蛋白質含量皆完勝單純加鮮奶的紅豆牛奶紫米粥。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

57歲罹患頭頸癌的黃小姐因吞嚥困難飲食皆以流質為主，雖流質飲食的熱量往往比正常質地的飲食來得低，但她每日皆會將1瓶營養品加入每餐飲食中增加熱量攝取，以維持熱量的正平衡，確保體重不流失；營養師表示，足夠的熱量攝取是抗癌過程中的重要因素，有助於癌友的治療。

大里仁愛醫院營養師陳冠伶指出，營養不良是癌症病友中最常遇到的問題，也是造成癌症病友每況愈下的重要原因；癌症對病人代謝方面的影響會造成病情惡化、增加死亡風險以及降低生活品質等狀況，足夠的熱量及蛋白質攝取才能維持生理的功能、修補身體耗損的組織與維持個體的正常活動。

陳冠伶說，在抗癌的過程中，病患的營養狀況關係著治療的成敗，好的營養狀況可以預防及矯正營養缺乏的問題、提高治療的耐受性來避免治療的中斷、修補身體的瘦體組織以及提升生活品質。

陳冠伶表示，添加市售營養品（濃縮或腫瘤配方）至食物中一起享用，是癌友在日常飲食中能提高熱量攝取又不增加食物體積的小技巧，也加碼分享能同時提升熱量及蛋白質攝取的牛奶紅豆紫米粥食譜。

陳冠伶說，先準備紅豆25公克、紫米40公克、紅糖20公克、營養品1罐（237毫升）。將紅豆與紫米放入鍋裡混合並用水清洗，加入開水蓋過紅豆與紫米碗中約8分滿，將上述食材放入電鍋後在電鍋外鍋加入5杯水，電鍋蒸煮約2.5小時。待電鍋跳起後，將紅豆紫米粥後取出電鍋，並湯汁全部濾掉，再將秤好的紅糖及整罐濃縮營養品拌入紅豆紫米粥攪拌均勻即完成。

陳冠伶說，添加濃縮營養品的紅豆牛奶紫米粥熱量及蛋白質含量皆完勝單純加鮮奶的紅豆牛奶紫米粥；紅豆紫米粥方便料理，內容富含鐵質，癌友們不妨試試看這個「小撇步」，不但可以有足夠熱量及蛋白質以維持甚至增加體重，也能讓癌友覺得有吃到甜點的幸福感，在抗癌的過程中避免營養不良、降低中斷治療的機率。