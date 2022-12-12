資深音樂人林秋離曾挖掘林俊傑等大咖歌手，日前才傳出需換肝開刀的消息，正在加護病房奮鬥，但事隔12天後她的太太熊美玲在稍早發文證實，林秋離病逝消息，享年62歲。

林秋離的太太熊美玲在臉書上發出噩耗「秋離老師昨日，20221211下午離開我們了，感恩這段時間每位朋友祝福銘感于心」，而捐肝給林秋離的大兒子也發文「先讓老師瀟灑的走吧，以他最動人的姿態幫我們探路。我的肝將為了他重新長回原本90％的大小，到了那時，我爸爸將再次與我同在。我永遠愛你」，讓外界震驚不已，許多網友紛紛留言「怎麼可以這樣，不是說好了要回來，我好難過！秋嫂請節哀」、「願秋離老師安息，美玲老師節哀」、「謝謝你們留給我們那麼精彩的作品，秋離老師一路好走！美玲老師請節哀！」

事實上，林秋離早在八九年前肝臟就出現問題，甚至有肝硬化以及肝癌的症狀，近期做肝臟移植手術，由大兒子移植肝臟給他，手術前二兒子也發文希望大家可以一同集氣，而太太熊美玲也在臉書上寫下：「秋離老師還在加護病房奮戰，請求朋友們一起，為老師禱告」但12天後林秋離仍離開了。

林秋離過去曾製作許多膾炙人口的經典歌曲，包括張惠妹的《聽海》、阿杜的《天黑》、林俊傑的《曹操》、《不為誰而作的歌》等，其中林俊傑更多次提到他是自己的恩師，而林俊傑在收到消息後，透過經紀人悲慟表示：「很痛心、很不捨，音樂界失去了一位傳奇作詞人，而我失去了這位發掘我、一直很疼我的林秋離老師。」