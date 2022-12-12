鍾先生與學員們至左營銀髮健身俱樂部使用環狀健身器材。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

林姓老翁在美濃區幸福中壇銀髮健身俱樂部自主練習。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

健身風潮正夯，健身房也不是年輕人的專利，高市衛生局結合各區運動中心推出「銀髮健身俱樂部」，提供12週優惠付費課程訓練，有感強化長者的上、下肢肌力及動態平衡。有鑑於健身熱潮及高齡成效，衛生局明年也會視中央核撥經費，擴大更多據點辦理。

衛生局2020年起積極爭取衛生福利部的競爭型前瞻經費，結合本市運動中心、社區據點、醫療機構等場域設置銀髮健身俱樂部，設置10處銀髮健身俱樂部，設置數量全國第二多，2022年服務621位長者，計4646人次，課程滿意度調查達8成以上滿意。

銀髮健身俱樂部不僅提供運動，同時也會進行長者健康整合式評估，協助長者瞭解自己在認知、營養、行動、聽力、憂鬱、視力等方向的能力，亦可針對不足的部份來加強或協助轉介醫療單位，使長輩能健康老化。

參加左營銀髮健身俱樂部的鍾先生原本擔心健身容易受傷，在專業教練的指導下，使用環狀健身器材進行訓練後，明顯感受到身體靈活度、體力的改變，對健身房器材使用不再感到害怕。如今，鍾先生更常邀約身邊的親友們一起去健身房運動。

家住美濃的86歲林姓老翁有輕度失智症狀，與太太攜手參加當地「幸福中壇銀髮健身俱樂部」，經過3個月運動課程後，體適能檢測結果皆有進步，精神狀況也穩定許多，家人對於健身俱樂部的細心關注表示感謝，對高齡者健身運動給予肯定。

銀髮健身俱樂部除是長者專屬健身房外，也能成為長者社會參與的好去處，使長者擁有良好的生活品質，維持肌力與肌耐力，同時也避免肌少症與跌倒等情形。高市10處銀髮健身俱樂部分布在旗津、前金、左營（2處）、美濃、鳳山、前鎮、橋頭、苓雅、岡山等區，課程採優惠收費制，相關課程、報名資訊可電洽衛生局健康管理科。