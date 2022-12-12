理科太太販售諮商筆記課程引發外界爭議，她透過經紀人表示其初衷就是讓大家透過討論，鼓勵大家踏進諮商，能夠引起不同角度的討論是件好事。不過，到底由沒有法律疑慮，北市衛生局也坦言難以判斷是否違法，對此，理科太太12日再度發文回應。

理科太太於今(12)日在臉書轉發知名作家吳淡如的臉書貼文，透露曾被對方提醒「課程名字不好記」，如今該課程引起廣大網友的撻伐，她也坦言名字取不好，解釋課程名稱真正含意：「很直白的就是我在諮商時的筆記。無奈被有心人士在全沒看過內容的情況下，斷定我要用課程來幫人諮商。」

其實，理科太太廣邀知名人士為她的課程做宣傳，吳淡如也受邀合體理科太太討論該課程，她稍早在臉書表示，想替晚輩理科太太說一句話，「她這個線上課程，題目取得不好（我跟她說過了），內容的文字稿我全部看過了，文筆非常好，真情流露，真不容易，一個人願意這樣度過自己的掙扎，生命才會有厚度」。

吳淡如繼續表示，想批評別人之前，最好自己沒什麼瑕疵才會有公信力。還說自己早就不在江湖第一線，蹭她無益！人家說自古文人無行。什麼「仗義每多屠狗輩，負心都是讀書人。」似乎感慨的認為，有些時候，真有道理。