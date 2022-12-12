每天冬天，台灣的心臟病和中風病發的病例就會大增，近年來台灣進入高齡化社會，高齡者在秋冬季心臟病發或中風猝死事件頻傳。該如何預防腦心血管疾病引發猝死風險？趕快來打羽毛球、網球、壁球等球拍運動，根據研究發現，它不僅降低心臟病發或中風猝死風險達56％，降低其他的死亡風險也有近5成的效果。

●規律運動能降低死亡風險

這幾年來的許多研究證實，規律運動是最能有效降低死亡風險的方式，比起吃健康食品，甚至藥物還要有幫助。不過要做什麼樣的運動效果最好呢？根據刊登在《英國運動醫學雜誌》中的最新研究發現，兩人對打的球拍式運動，可能比一般的跑步、走路、騎腳踏車、游泳、有氧體操或舞蹈更有幫助。

這篇研究中收集了1994至2008年間，在英格蘭與蘇格蘭地區所進行的11項年度健康調查。受調查的對象涵括了80,306位平均年齡52歲的成年人，受調查的參與者平均被追蹤長達9年，期間記錄他們的各種健康狀況，共有8790位參與者死亡，包括1909位死於心臟病或中風。

●球拍運動預防猝死最有效

研究受調查中所做的運動項目，包括較繁重的家務與花園整理、走路、騎腳踏車、游泳、有氧體操或舞蹈、慢跑、足球或英式橄欖球，以及包括羽球、網球及壁球的球拍運動。

研究顯示，相較於沒有從事指定運動的人，在研究追蹤期間，喜愛球拍運動的人死亡率降低了47％，這個運動防心血管猝死最有效。

在心臟病與中風案例的統計中，從事球拍運動者的死亡風險降低56％，游泳、有氧運動組則分別降低了41％和36％。研究專家分析，可能是球拍運動不只有運動，因為他們還需要有隊友和對手，因此，還具有心理健康與社交活動方面的益處，所以效果更顯著。

但這並不表示其他的運動沒有幫助。據分析發現，喜歡跑步和從事足球運動者的心臟病死亡率也明顯下降，還有其他的研究報告發現，規律慢跑的人更長壽，也較少受心臟病所苦。

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