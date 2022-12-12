花蓮油茶種植總面積約269公頃，以卓溪鄉為大宗，是全國主要產區之一，且油茶籽品質穩定。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮油茶種植總面積約269公頃，是全國主要產區之一，縣政府鼓勵農友提升油茶品質，打造花蓮專屬品牌，首推出「花蓮油茶籽評鑑暨輔導活動」，吸引20位農友參加。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府鼓勵農友提升油茶品質，推出「花蓮油茶籽評鑑暨輔導活動」，吸引20名農友參加，評委以盲測方式品嘗油品，入選的8名將優先輔導取得油茶認證。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮油茶種植總面積約269公頃，以卓溪鄉為大宗，是全國主要產區之一，縣政府鼓勵農友提升油茶品質，打造花蓮專屬品牌，首推出油茶籽評價制度，其中8名入選者將優先輔導取得油茶認證，並成為玉溪地區農會契作對象，除藉此穩定產銷，更期望透過制度建立健全油茶產業發展。

縣長徐榛蔚指出，苦茶油是世界四大木本油之一，因富含單元不飽和脂肪酸，加熱時不易產生油煙，被譽為「東方橄欖油」，是縣府力拚的綠金產業，也是縣內指標性農特產品。不過台灣油茶產業目前尚未建立具公信力的評鑑制度，因此邀請農政相關單位試辦油茶籽評鑑及輔導活動，盼逐步建立油茶產業的評鑑體系。

因此，花蓮玉溪地區農會日前舉辦「花蓮油茶籽評鑑暨輔導活動」，吸引20名農友參賽，油茶籽分別來自秀林、光復、瑞穗、富里、玉里、卓溪等6個鄉鎮，由於每組油茶籽品質優良，在農委會茶業改良場、農業試驗所等專家絞盡腦汁評比下，最後選出特優3名、優選5名。

玉溪地區農會總幹事蔡宗翰說，評鑑項目包括種植收穫現況、農產品驗證種類與產區發展優勢，初選8名入選者後，再針對田間管理評鑑與油茶籽品質評鑑進行評分。最後會將農友繳交的油茶籽，進行品質檢測，評比油茶籽的飽實度、酸價、過氧化價、含油率與出油量，並以相同方式榨油，由專家盲測品評，從氣味、口感、外觀等指標，找尋花蓮油茶品牌的產業契機。

茶業改良場博士羅士凱指出，油茶樹與橄欖樹不同，單株味道獨特，每棵都有屬於自己獨特的味道，若是透過優質製程與加工方法，可創造不同的產地風味，由於花蓮油茶有機栽種面積廣，具備地產地銷與茶籽採收新鮮等優勢，相信未來產業前景可期。

農業試驗所博士李雅琳表示，過去市面上苦茶油品質參差不齊，多數由產業界自由心證，缺少公正客觀的評鑑標準，花蓮率先推動油茶評鑑機制及花蓮油茶證明標章，希望藉由制度建立，與消費者進行良性溝通，激勵農友精進油茶栽種技術，生產出品質更好的苦茶油。

人良油坊創辦人暨知名品油師葉旭榮則認為，公正嚴謹的油茶籽評鑑過程與專業意見背書，的確會左右油廠業者採購決策，也能增進消費者的信心，如政府對張貼證明標章的油品能夠嚴格把關，相信對於健全油茶產業，會是很好的開始。