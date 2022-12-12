近年台灣這物價飆漲，民眾荷包縮水，一名網友表示，這幾年明顯感覺物價偏高，不論是民生用品或房價，好奇問網友和其他國家相比，台灣有什麼東西算便宜的，網友點名5樣，包括人力、油價、水費、電費和醫療費用，其中以人力最讓網友有感，感嘆「人力不值錢」。

原PO今（12）日於PTT八卦版指出，以前一直認為台灣物價很便宜，近年才發現大部分的商品價格都偏高，尤其是民生必需品。他舉例說，如房價、牛奶及雞蛋，認為房子每個人都需要，牛奶和雞蛋則是人體所需的重要營養素，好奇問「和其他國家相比，台灣還有什麼東西算便宜？」

貼文曝光，多數網友點名人力、油水電費及醫療費用，其中又以人力最讓網友有感，「人力，其他都貴」、「人力便宜啊！ 你在國外工作10年就有房」、「月經題了！奴力便宜」、「人力超便宜好嗎？在做工地的日薪跟國外比也是超低」、「人力啊！專業技術不值錢」、「絕對是人力！薪水有夠低」、「油、水、電是還滿便宜的」、「只有看病」、「醫療費用」、「醫療啊！你看看國外自費要多少？」、「認真回，是電費」。

其他網友也有不同想法，「手搖飲，雖然漲不少了，還是比國外便宜很多」、「大眾運輸票價」、「水果」、「罰單」、「威士忌啊！但不包括台灣自產的，限進口」。