金門地區今(12)日上午發生一起火警意外，位於金城鎮小西門某民宅倉庫約於8點30分左右冒出濃煙與火舌，因天乾物燥且堆積大量雜物，恐有擴大延燒之虞，警消獲報後緊急出動9車21人前往救災，火勢迅速在10分鐘內獲得控制及撲滅，燃燒面積約2平方公尺，所幸無人員傷亡，詳細起火原因由火調人員調查。

金門縣消防局表示，這起火警意外於上午8時32分接獲報案，指稱在金城鎮小西門某民宅旁倉庫，有火災發生，現場冒出陣陣黑煙。勤指中心立即派遣人車前往搶救，由第一大隊大隊長陳叁奇率金城、金寧各式消防車9輛及人員21名趕赴現場，金門縣義消總隊總隊長顏章團及金城義消分隊長楊俊偉也率員前往協助救災。

由於現場位於村莊內部，道路狹小，加上起火點緊鄰民宅恐有波及之危，大隊長陳叁奇當下立即指揮車輛佈署，出水搶救，火勢迅速於10分鐘內受到控制，8時45分撲滅，並於9時09分殘火處理完畢，燃燒面積約2平方公尺，幸無人員傷亡。

金門縣消防局呼籲民眾，時值天乾物燥季節，切勿任意燃燒雜草及垃圾，而使用火源時應記得「人離火熄」，室內(外)空間應避免堆積大量雜物，徒增火災發生風險，平時做好減災防災工作，以減少人員傷亡及財物損失。