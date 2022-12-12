中國大陸昨（11）日新增本土感染8626例，通報的確診數持續逐日降低，且是近日首度低於一萬例，其中包括2171例確診和6455例無症狀感染，無新增死亡個案。

新增本土感染中，廣東佔2347例，重慶1845例，北京1137例。

大陸國家衛健委昨日刊發《依託縣域醫共體提升農村地區新冠肺炎醫療保障能力工作方案》，以進一步規範農村地區的新冠肺炎醫療服務工作，提升縣級醫院重症救治能力，期能降低重症率、病亡率。

方案要求，縣級三級醫院應加快完成綜合ICU（加護病房）建設和升級改造，確保用於感染新冠病毒的各類重症患者治療的綜合ICU床位數量不少於該院實際開放床位總數的4％，且各重症加護病房可隨時使用。

該方案同時指出，立即啟動除綜合ICU外其他專科重症加護病房床位擴容改造工作，參照綜合ICU標準，對其供電、供氧系統進行改造，配備呼吸機、監護儀等滿足綜合重症救治需要的監護與治療設備，確保需要時隨時可投入重症患者醫療救治。

此前，大陸國家衛健委於9日披露各地三級醫療機構重症資源的擴容和改造目標，並要求各地在12月底之前完成；對於各個專科ICU，要按照綜合ICU的標準來進行擴容改造和建設，需要的時候，可以在24小時內迅速轉換成重症ICU的資源。