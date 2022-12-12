高雄市從北而南分別有二仁溪、阿公店溪、典寶溪、後勁溪、愛河、鳳山溪(含前鎮河)、鹽水港溪及高屏溪等八大流域，環保局對於事業勤查重罰、推動畜牧廢水資源化及河面巡檢等措施，結合水利局積極推動公共污水下水道接管及現地處理水質淨化工程，八大流域的嚴重污染測站比例已降至11.7%，為近六年最佳。

環保局持續強化事業勤查重罰、推動畜牧廢水資源化及河面巡檢等措施。（高雄市環保局提供）

環保局表示，每月檢測八大流域42個水質測站，以RPI判斷水質屬於未受或稍受、輕度、中度及嚴重污染等級。其中嚴重污染測站比例，從106年的26.5%降至110年的14.2%，改善率達46.4%，且二仁溪的古亭橋及阿公店溪的阿公店橋水質均有降級改善，脫離嚴重污染區段，力拼於117年達成全流域無嚴重污染河段。

針對事業廢水，環保局除勤査重罰外，透過公告阿公店溪、愛河、鳳山溪大東橋上游河段為水污染管制區，並於今年修正公告後勁溪廢(污)水氨氮排放總量管制區方式，配合加強查緝業者廢(污)水排放作業，減少污染物排入河川，111年完成事業稽查2,078件次，裁處金額逾2,940萬元。

環保局積極推動畜牧廢水資源化，累積核准136家畜牧場沼液作為農地肥分使用，依規定大型畜牧場(飼養豬隻2,000頭或牛隻500頭)的畜牧糞尿資源化處理比率，應在今111年12月27日前達5%，經環保局與農業局共同努力，積極輔導畜牧場並媒合農地，高雄市於今年7月提前達標，六都第一；此外二仁溪上游內門區畜牧廢水資源化中心，也於開始進行試運轉，每日可處理11,684頭豬產生之廢水，每年減少8萬噸畜牧廢水排入河川，減少生化需氧量(BOD) 218公噸、懸浮固體(SS) 143公噸及氨氮(NH3-N) 47公噸排放量，未來將進一步提升二仁溪水質。

110年起，環保局執行鳳山溪博愛橋上游河面垃圾巡檢及河道底泥清疏作業，111年截至11月30日止，累積巡檢98次，總巡檢長度411.6公里，累積清理廢棄物1,442.2公斤、河道廢棄物(含底泥)清疏1,041.5公噸，鳳山溪嚴重污染測站數從109年的16站次降至111年的5站次，改善率達69%，成果豐碩，部分河面水質清澈有魚類洄游。

環保局長張瑞琿強調，將持續加強監督事業廢水排放、推動畜牧廢水資源化等措施，並滾動式分析及檢討水污染管制區及氨氮總量管制等策略，減少河川污染、改善水質。張瑞琿局長也呼籲事業務必妥善操作與維護廢水處理設施，一經查獲非法排放行為，將告發處分，而民眾也切勿隨手將寶特瓶、塑膠袋及不要垃圾丟棄於河中，應定點、定時丟棄於垃圾車，共同營造優良水環境品質。