女星艾莉絲（本名曾莉婷）擁有甜美臉蛋與完美身材，2015年結束與日籍前夫的婚姻後，便帶著女兒梨梨醬旅居法國，不僅成功創業，還邂逅英國外交官馬培迪，兩人於2017年結婚，並生下可愛的「威廉弟」後，就經常透過社群媒體分享一家四口的幸福生活。而日前帶著兒女移居英國倫敦與老公重逢的她，今日（12）稍早也分享孩子在倫敦上學的生活，除了每天早早就放學外，毫無壓力的課業環境也讓她驚訝「輕鬆到不知所措」引發網友們熱議。

艾莉絲今日於臉書上PO文，分享2個可愛的寶貝已在當地上學了，但每天上課時間很短，只有從上午9點到下午3點半，每周五還提前到下午2點15分就放學，而且回家後沒有任何家庭作業及大小考試，只讓學生們每周帶著一本書回家與父母共讀，學校還規定課本只能放在教室，因此他們的書包總是空著去又空著回來，裡面只裝著水壺跟點心。而學校的體育活動，幾乎周周都是校外教學，不是到附近的劇場、書店，就是搭地鐵去博物館，另外還有手作烘培課、素描繪畫課、科學實驗課、語言課等等，相當豐富。而他們除了平時有一些「很莫名的活動」外，遇到特殊節日像是聖誕節時，還有點燈派對、聖誕歌曲演唱表演等等，邀請家長一同參與，讓姊弟倆開始上學後從沒抱怨過，每天都興奮雀躍的出門。

另外，艾莉絲也提到，自從搬來倫敦後她就再也沒收到家庭聯絡簿，讓她相當不習慣，若想了解孩子們在學校的情況，可以直接用手機登入學校app，就能即時看到孩子們在學校的活動花絮及每日教學進度；孩子們只要在學校有一點小狀況，老師也會立即通知家長，卻從來沒有針對課業問題與家長溝通過，讓她忍不住直呼「實在輕鬆到令我這位亞洲媽媽傻眼不知所措！」

不過，艾莉絲表示「自己還是菜鳥一枚」，她觀察到英國很多家長考量到孩子未來的升學，都會將孩子送到私校，而且每個媽媽都有獨特的見解，他們會針對每所私校的成績門檻、不同的學費制度，替孩子花時間研究完整的求學規劃，讓他相當佩服。而目前兩個孩子除了英文進步神速、每天吃飽睡飽沒壓力外，也因為多了老公的陪伴變得更加有安全感也更有自信，讓她不禁感慨「光這一點，老娘離鄉背井也算是值得了。」