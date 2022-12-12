美股拉回，台股盤中指數重挫逾百點！上周五美股全面重挫收低，讓上周五反彈的台股再度熄火，今天台股一開盤就遭逢沈重賣壓，台積電(2330)走弱，近期強勢的創意(3443)漲多拉回，失守2000元關卡的信驊(5274)也低檔整理，電子類股乏善可陳，資金轉向有題材的個股，中化(1701)、幸康(3332)、健亞(4130)、高僑(6234)、鈺緯(4153)、耀登(3138)、久裕(4173)、營邦(3693)及生達(1720)盤中股價漲停、裕隆(2201)強勢大漲，激勵車用相關零組件廠胡連(6279)、為升(2231)等逆勢走高，在權值股普遍走弱下，台股指數開低走低，盤中失守14700點及14600點，一度下探14538.66點。

截至11點40分為止，加權股價指數約14569.07點，下跌136.36點，成交量約為992.57億元；OTC指數為187.18點，下跌0.96點，成交量為425.84億元。

今天盤中上市各類股以資訊服務類股表現最佳，上漲1.02%，其次是生醫類股及電線電纜類股，分別上漲0.24%及0.02%，表現較差者為半導體類股、百貨類股及電子通路類股，其中半導體類股下跌1.4%，百貨類股下跌1.2%，電子通路類股下跌0.96%；上櫃部分，表現最佳為鋼鐵類股、上漲3.2%，表現最差為化工類股、下跌1.63%。

就技術面來看，美股漲多拉回，兩度挑戰15000點卻未能站穩的台股也跟著拉回，儘管上週五台股指數強勢大漲，終場加權股價指數以14705.43點作收，累計一周下跌265.25點，跌幅約1.77%，周K收黑，終止連5紅，日均量2218.2億元，櫃買市場也同步走弱，OTC收盤指數為188.14點，累計一周下跌3.74點，跌幅約1.95%，周K收黑，終止連6紅，成交量放大至日均量741.61億元；今天台股在上週五美股重挫拖累下，今天台股指數開低走低，盤中失守14600點；本波段台股從10月底啟動，五周時間上漲超過15%，且連克季線與半年線台股雖站回月線，然往上面對前高套牢區反壓，追價有限，加上日技術指標仍在修正，指數難脫月線附近整理，預期本周維持整理格局，指數區間看14300點至14800點。

分析師表示，上周台股拉回，但生技、百貨、觀光等類股維持發熱，特別是生技股轉向醫材與醫美題材，維持輪動，顯示投機資金對於行情仍有信心，不擔心出現空頭壓力，依照經驗，年底與年初是傳統多頭反攻的季節，特別是經過近一年的空頭壓縮，眼前台股籌碼輕、股價位置低，多方擁有戰術優勢，此外，大陸防疫政策迅速轉彎，消息面有利，增加多方推進路線。

不過，由於台股追價買盤有限，偏多短打，短中期均線走多，且具政策利多加持、2023年趨勢成長業績股；避開或調節高檔爆量走跌、技術指標轉弱股，選股方面則以營收創新高、2023年趨勢成長相關智慧製造、車電、HPC、風電、工業電腦、IP等為主。

華城(1519)為國內重電機設備大廠，國內再生能源發展如火如荼、台電強韌電網計畫逐步明朗，電力設備廠商商機蓬勃發展，未來兩、三年產業前景正向。