阿妹明年4月將在高雄巨蛋舉辦演唱會。（聲動娛樂提供）

張惠妹（阿妹）驚喜宣布明年4月前進高雄巨蛋開唱！阿妹今年4月國泰世華 CUBE「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」在台北小巨蛋展開12場演唱會，不僅成為首位連唱12場的華語女歌手，天后更一舉打破自己2015年連開10場之場次紀錄。就在滿載著幸福感的歲末年終之際，官方釋出影片，畫面中妹神從升降台登場，緊接著畫面出現斗大的「2023 April高雄」，搭配天后振奮人心的口白「我來了」！正式宣布明年4月前進高雄巨蛋開唱，而大家最關心的高雄場次和開賣日期，將於近期揭曉。

不僅如此，演唱會主視覺海報上更驚見6月倫敦、巴黎；7月新加坡、墨爾本、雪梨；以及10月的香港站，天后的世界巡演令各地粉絲充滿期待。近日正在美國巡演的阿妹，將在當地一連舉辦4場演出，11日先在芝加哥開唱，之後前往華盛頓、大西洋城，聖誕節則在拉斯維加斯與歌迷歡度，並於跨年前飛回台灣。

據了解，阿妹這趟美國行特地提早3天飛過去，希望將狀態調整到最好，不讓演出受到時差影響，男友Sam也愛相隨全程陪伴力挺；原本美國那邊的演唱會主辦單位希望阿妹再多加幾場，但天后希望回台灣跨年因而婉拒，屆時將回家鄉台東與親友及部落民眾一同歡慶豐年祭。