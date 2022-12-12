立委楊瓊瓔指出，國道一號后里到大雅段拓寬工期9年太久，交通部應縮短期程。（立委楊瓊瓔服務處提供）

國道一號后里到大雅段交通壅塞，立委楊瓊瓔指出，她及江啟臣從第八屆立委時開始多次爭取，認為應在國道1號后里--彰化路段，比照五楊高架透過高架達成長途與都會區通勤車流分流；配合交流道車流重新設計，中部都會區交流道堵塞的相關問題應能得到相當緩解，但拓寬工期9年太久，應縮短期程。

楊瓊瓔說，交通部於2020年3月啟動「國道1號后里至大雅路段拓寬改善方案」可行性評估，她並要求高公局於2021年10月5日假神岡區公所舉行「國道1號后里至大雅段拓寬可行性評估說明會」，行政院於2022年1月10日核定，該計畫規畫案於2022年7月25日決標，預計明年2月提規畫期中報告。

楊瓊瓔指出，交通部高速公路局曾表示，國道1號后里到大雅系統交流道兩側將各拓寬一個車道，全長約12.5公里總工程經費概估約108.7億元，明年即可送環境影響評估，總工程期程約9年，並希望台中市政府配合辦理都市計畫檢討，以豐原交流道改善列為優先標發包施工。

高公局上個月完成「國道1號后里至大雅路段壅塞改善方案」可行性期初報告，並向楊瓊瓔國會辦公室簡報說，國道一號拓寬改善工程，內容除后里至大雅系統交流道區間兩側各拓寬一車道，全長約12.5公里，並包括大甲溪橋全橋改建，既有舊社路、三線路及雅潭路三座跨越橋改建，后里地磅站局部改建，豐原交流道改善。

其中，豐原交流道改善，包括增設南出匝道調整為兩方向出口；以及增設神岡方向南入匝道整合為一次入口。目前國一雙向皆為三線道，加上大甲溪橋墩裸露將配合改建，拓寬為雙向四線道，國道四號豐潭段將於明年1月完工及國道一號大雅交流道銜接台74線目前興建中，未來分流有助改善壅塞狀況。

楊瓊瓔強調，台中不能等9年應縮短工期，未來她會和江啟臣持續督促中央地方合作，加速「國道1號后里至大雅路段拓寬改善方案」各項審議、設計及用地取得並縮短工期，希望未來可為台中交通帶來更大進步，提高進出台中市區車流使用的可及性。