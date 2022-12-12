周一日經225指數失守前一交易創下的一周高點，早盤收跌0.29%，報27,821.12點。東證一部指數晨收跌0.14%，為1958.91點。上周五發布的數據顯示美國通膨意外頑固，令投資人擔心聯準會的升息期可能超乎預期。

科技股等成長型股票走跌，在美國於當地時間周二發布消費者物價指數（CPI）和次日聯準會發布利率決議之前，上周五發布的美國生產者價格指數（PPI）顯示該國通膨可能預期更為持久。

Uniqlo母公司迅銷（Fast Retailing）跌0.78%，讓日經指數跌掉 28點，成為最大的拖累。半導體製造設備大廠東京威力科創和愛德華測試（Advantest）均跌約1%，亦是日經指數最大的壓力來源之一。

日經指數主要類股中，僅金融股和公用事業股上漲。美國公債殖利率上揚，給金融股帶來提振。

線上零售巨頭樂天集團（Rakuten Group）跌2.28%，以及任天堂跌0.47%，亦成為市場焦點。

野村策略師Maki Sawada表示，日本投資人擔心美國的升息期延長，這也反映在領跌的股票上。投資人正屏息觀望聯邦公開市場委員會（FOMC）的決議，在此之前，我不認為市場會有什麼明顯的方向。