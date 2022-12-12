經營85度C的美食-KY(2723)公布2022年11月自結合併營收16.34億元，雖月減5.7％、降至近5月低點，仍年增2.09％。累計前11月合併營收177.22億元、年減2.15％，為近8年同期低點，但衰退幅度較前10月2.56％持續收斂，表現符合法人預期。

美食-KY股價自11月起震盪走升，今（12）日開高後走揚3.23％至144元，創去年10月中以來14個月高點，截至午盤維持逾2.5％漲勢，位居觀光類股漲勢前段班。三大法人近期持續加碼，上周合計買超達3487張。

美食-KY持續拓展美國版圖，插旗夏威夷檀香山市及亞利桑那州錢德勒市開出新門市，試營運期間便不時出現排隊人龍，正式開幕後也吸引當地媒體報導及YouTuber朝聖。同店營收亦維持高成長，來客數、客單價雙雙較前季加速，使11月美國市場營收貢獻上看3成。

美食-KY表示，由於通膨預期居高不下，影響消費支出，使美國11月消費者信心指數大跌，但85度C門市業績仍維持強勁動能、屢屢創高，即便明年景氣不容樂觀，在美國市場仍可望加速展店、擴大營業規模，貢獻合併營收成長動能。

中國大陸市場方面，受封控措施衝擊、民生需求緊縮，服務業採購經理人指數（PMI）下探6月以來新低，使美食-KY中國大陸11月營收仍低於去年同期。不過，當地主管機關近期防疫鬆綁態勢明確，並表示目前時機已接近恢復疫情前生活狀態，未來營運有望復甦。

展望後市，隨著更多餐飲品牌劍指美國市場，深耕北美多年的美食-KY已穩坐外來連鎖烘焙品牌第一把交椅，並持續拓展版圖。集團看好在更多台灣餐飲業者進駐下，將吸引更多不同族裔消費者喜好台式美食，使85度C目標客群不再侷限亞裔市場，更具成長潛力空間。

同時，雖然今年營運深受中國大陸疫情封控衝擊，但美食-KY透過門市升級及汰弱留強、配合持續推陳出新烘焙及飲料產品，使整體營運受影響程度受控。隨著防疫措施鬆綁，可望衝刺來客數及消費頻率、進一步提升市占率，鞏固市場領導地位。

投顧法人表示，觀察美食-KY各市場11月同店營收，中國大陸為高個位數衰退、美國高個位數成長、台灣持平，與10月表現相當，合併營收表現符合預期。預期明年在中國大陸逐步走出陰霾、美國維持強勁成長下，明年營運可望顯著復甦，維持買進評等、目標價150元。