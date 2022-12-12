大陸再傳出暫停金門高粱、台灣啤酒、金車噶瑪蘭威士忌、黑松沙士進口，國民黨立委陳玉珍（見圖） 12日赴大陸協商並談小三通復航相關事宜。（鄧博仁攝）

金酒遭禁！陳玉珍今赴廈門溝通解套 曝小三通重啟「箭在弦上」

中國大陸繼農漁產品後，又暫停台啤跟金酒輸陸，民進黨立委許智傑說這叫經典的「養套殺」。對此，國民黨立委陳玉珍說，不能因為別人買我們東西就說養套殺，「大陸買東西就叫統戰，不買又叫打壓，這沒道理」，他認為兩岸應多溝通，多說好話，做生意和氣生財。

陳玉珍今天與陳福海、王忠銘兩位金馬準縣長赴陸溝通小三通復航。陳玉珍說，是受到廈門相關協會邀請去大陸，主題是重啟小三通，但對於近期金酒等產品遭禁，也會向大陸反應民意。

陳玉珍說，金門高粱暫停銷往大陸，是文件不齊備還是其他可能原因，會向陸方反映民意，釐清是需要怎麼具體的文件？怎麼樣的溝通管道？要建立起聯絡窗口，不管金門高粱也好，還是其他產品，讓兩岸之間能有更好的往來。

對於民進黨批大陸「養套殺」，陳玉珍認為，不能因為別人買我們東西就說養套殺，「大陸買東西就叫統戰，不買就叫打壓，這沒道理」，大家作生意往來，兩岸往來這麼多，做生意要和氣生財，多說好話，多做溝通，希望兩岸往善意和平方向前進。

陳玉珍說，雖然跟兩岸政治脫離不了關係，但勁量不要往政治去想，從產業出發，去討論怎麼解決，站在產業界立場，替產業開一條路，不要渲染成說養套殺跟打壓，既然要溝通，就多說好話，為民間做實事。

對於小三通重啟，她也呼籲蔡總統，過去曾說要遞出兩岸橄欖枝，兩岸台商跟金馬鄉親都引頸期盼小三通重啟，衛福部次長王必勝也都到金門視察過醫療量能，小三通重啟箭在弦上，此行她也會跟陸方討論入境隔離天數、方式，核酸檢測方式以及台胞證過期問題等，小三通復航已經是當務之急。