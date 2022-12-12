台中市檢警查獲機車行業姓老闆涉嫌改造手槍，他以專業車床等工具將玩具手槍改造成具殺傷力槍枝，檢方偵結依法起訴。（警方提供）

台中市檢警查獲機車行業姓老闆涉嫌改造手槍，他以專業車床等工具將玩具手槍改造成具殺傷力槍枝，檢方偵結依法起訴。（警方提供）

中市網評五星機車行老闆 專業好手藝走歪改造槍枝遭查緝起訴

台中市警刑大偵查獲一起機車行改造槍枝案，42歲葉男在潭子開設機車行，精通機械維修，有顧客網路評論給5顆星大讚「手藝好」，沒想到，他濫用專業技術及工具改造手槍。警方接獲情資循線今年11月間搜索，查扣具殺傷力改造手槍1支及一批改造工具等贓證物，檢方偵結依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》將他起訴。

檢警調查，葉男在中市潭子區開機車行，維修機車技術頗受好評，有顧客在網路評論給予5顆星肯定，並留言「老闆手藝很好」，精通輕、重型機車維修，「更厲害的是能自己動手製作損壞和缺憾的配件」。

但精通機械維修的葉男，卻動起歪腦筋以機車行做掩護，打烊後關起門來，自己鑽研槍枝改造技術。

葉男到玩具店以1萬8000元價格買進仿製俄羅斯馬可洛夫型手槍的空氣手槍，再利用機械專業知識，透過機車行現有車床、鑽頭等工具，改造成為具有殺傷力槍枝。

台中市刑大偵四隊副隊長張志維指出，警方報請台中地檢署指揮偵辦，在11月間持台中地方法院核發搜索票，前往機車行搜索，查扣改造手槍1支，玩具手槍及彈匣、彈殼等贓證物，還有砂輪機、車床等一批改造工具。

據了解，葉男於警方訊問時坦承犯行不諱，警方將查扣的改造槍枝送刑事警察局鑑定，認定具有殺傷力。全案經檢察官偵查終結，將葉男以違反《槍砲彈藥刀械管制條例》起訴。