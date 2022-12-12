美中關係不佳，美國以國安為由對大陸晶片業發動制裁，甚至積極拉攏日本、荷蘭及南韓盟友加入。專家認為，出口管制措施並非「銅牆鐵壁」大陸可能會花更多資源推動自給自足，但在此之前，美國及其盟友就已經蒙受損失。

智庫歐洲國際政治經濟中心（ECIPE）研究員Hosuk Lee-Makiyama與倫敦政治經濟學院（LSE）研究員Robin Baker撰文指出，由於全球仰賴美國技術與人才，因此出口管制措施的影響力相當龐大，反而引起同盟國的不安，但美國強勢施壓的態度不曾改變。

即使荷蘭、日本及南韓尚未確定是否加入此次制裁，但Hosuk Lee-Makiyama與Robin Baker強調，干預市場是需要付出代價的，全球化才能降低成本，這一波制裁恐讓美國損失金額上看數十億美元，台灣、南韓、日本及歐洲的企業也必須進行供應鏈重組，確保能維持業務與營運的穩定。

他們也提到，面對美國更嚴厲的制裁，大陸可能砸更多資源發展半導體技術，就像先前中芯生產7奈米一樣，出口管制措施並非無法突破的，大陸可以繼續等待時機，因為時間優勢依然站在他們這邊。