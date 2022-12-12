為改善違規停車亂象，維護用路人、公車乘客安全及交通順暢，金門縣金城市區將再添1處違規停車自動偵測執法系統(簡稱科技執法)，光前路段(金門高中前線型人行道上)將自2023年1月1日起正式實施科技執法取締違停，請民眾特別注意，勿心存僥倖，跟自己的荷包過不去。

金門縣警局表示，建置「違規停車自動偵測執法系統(簡稱科技執法)」自2020年3月1日起實施迄今，已有效改善金城鎮轄內違規停車亂象。科技執法系統原本僅設置於金城鎮金城郵局前及西南門里公所前取締該路段區域違規停車，為了因應金門大橋通車，金城光前路、慈湖路車流增加，在前往大橋必經之路，增設光前路段(金門高中前線型人行道上)取締違停，該設備係使用雷射偵測及車牌辨識系統，24小時自動偵測違規停車，並將車輛違規蒐證影像傳送至金城分局逕行舉發系統，並自2023年1月1日起正式實施。

警方表示，科技執法的主要目的在於減少交通事故、促進交通順暢及維護用路人安全；另有鑑於違規車輛停放該區路段時，行人無法行走於線型人行道上，導致需繞道違規車輛並行走於車道上，造成人車爭道、險象環生等交通亂象，只要在偵測區域內停留超過三分鐘，即自動執行違規蒐證，並依道路交通管理處罰條例規定舉發，希望駕駛人能共同遵守道路交通規範，少一次違規，省一次荷包，多一分安全，共同創造友善的交通安全環境。