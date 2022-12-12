冬季以來陰雨綿綿，家裡除濕機開一整天還是不夠乾爽，甚至出現「返潮」現象，濕度完全降不下來。有網友分享一招，不僅濕度大降，還乾到手指表皮裂開，整個逆轉。

一名網友在網路論壇「mobile01」發文，他說家裡除濕機開24小時，但就算一天倒3次水，屋內濕度還是降不下來，萬一遇到下雨更慘，地板甚至「返潮」（地面、牆壁、物品表面有水氣凝聚的現象）。

他表示，除濕機約6公升，因機型較陽春，所以他另外買了濕度計測量，一看發現臥室濕度高達85%，客廳相對低，但也有70%，「只有一台除濕機好像不夠，是不是該再買一台」。

許多網友建議，若想降低濕度，除濕前先關緊門窗，減少空氣對流。也有人認為，老是除不乾或許與房子坪數有關，「選除濕機要先看一下家裡大小」。

內行人分享一招，「用暖氣把室溫提高（熱空氣含水量較高），同時開啟除濕機，這樣除濕效率比較好，室溫跟除濕機落差大，較容易製造露點」。還有人推自家除濕機，「乾到手指頭都裂了，你參考一下」。