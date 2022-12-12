根據央視報導，大陸國家統計局今（12）日發佈關於2022年糧食產量數據公告，2022年全大陸31個省區市的夏糧、早稻和秋糧產量總和達1兆3731億斤（約當6.8億噸），比上年增加74億斤、增長0.5％，創下新高。這也是糧食總產量連續8年保持在1.3兆斤以上。

其中，穀物產量1兆2665億斤，比上年增長10億斤。此外，全國糧食播種面積17億7498萬畝，比上年增長0.6％；糧食單位面積產量387公斤／畝。

根據觀察者網報導，今年豐收其實來之不易。透過去年秋汛的受災地圖顯示，主要小麥產區都受到了影響，有1／3的冬小麥因此大面積晚播，多達1.1億畝的晚播麥讓夏糧豐收面臨著嚴峻的挑戰。

而今年糧食的最終豐收，高標準農田立下了汗馬功勞，分析近10年，大陸官方對以農田水利為主的高標準農田建設持續投入，覆蓋東北、黃淮海、長江中下游等6大糧食主產區的不同地形和土壤條件的耕地，保障我國1兆斤以上的糧食產能。

此外，大陸農作物耕種收綜合機械化率超過72％。4000多種陸產的農業機械裝備，搭載了大數據、雲端計算、北斗導航等資訊技術的智慧農機，也讓大陸農用無人機裝備總量、作業面積穩居世界第一。

另外過去10年間，大陸累計培育出950個主導品種，這些自主研發的種子，將丘陵山地、寒旱土地、鹽鹼地的增產潛力充分挖掘出來，良種對增產的貢獻率超過45％。