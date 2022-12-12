民進黨團今舉行「中國經濟霸凌，國民黨勿隔空唱和」記者會。(邱新博攝)

中國大陸接連禁止我國農漁產品，甚至高粱酒、台灣啤酒等都受害。對於在野質疑政府態度消極，民進黨團回應，是陸方以行政缺失行經濟霸凌之實；而在野黨隔空倡和的舉動也讓民進黨團難以理解。

民進黨團上午舉行「中國經濟霸凌，國民黨勿隔空唱和」記者會，民進黨立院黨團書記長郭國文表示，政府早在去年就開始進行輔導作業，反倒是陸方在退件時沒有任何具體理由、甚至要求廠商通部配方、違反世界貿易的基本原則，如同形成貿易障礙，台灣受到不公平的待遇。

民進黨團副幹事長黃世杰說明，陸方在2021年4月時發布的「中華人民共和國進口食品境外生產企業註冊管理規定」，讓美國歐盟乃至於非常多國家向WTO提出說是不必要的貿易障礙，對台甚至更嚴格。

在4月發布規定以後，政府在8月就立刻設立專區，從10月起陸續輔導國內業者辦理相關註冊，到目前為止食藥署已經完成輔導3232件，其中有2409件被退件、自行註冊792件及自行註銷31件。

黃世杰說，陸方對台灣採取比他國更嚴格的不公平待遇，包含不能使用網路申請要用書面、申請與補件期限比他國更提前1年，「根本不知道要跟中國溝通什麼」。

黃世杰指出，不管是台灣的業者或是政府，都積極的配合陸方的要求，並且多次向中方詢問，到底要做到什麼程度，或者要補上哪些文件與資訊，中國才會認定合格，但現在陸方面的停止任何溝通。他表示，陸方明顯透過經濟霸凌的方式打壓台灣，希望國民黨可以很清楚，不要隨便唱和。

民進黨團副幹事長林靜儀表示，除了台灣之外，立陶宛、澳洲等國也都受到陸方不公平待遇，甚至到這周的WTO會議，歐盟還在幫立陶宛提出抗議。

林靜儀說，政府協助廠商進行對外貿易，這是天經地義的事情，但是面對不按照規矩來的國家，在政府在積極協助的同時，希望各政黨都要了解，「我們到底是要協助廠商正常、順利地經營產業，還是要協助其他國家霸凌我國的本土產業跟產業」。

郭國文最後強調，政府在過程都有積極作為退件率高達將近7成5，而且很明顯地受到不公平待遇，這就是一種經濟霸凌，呼籲行政院應該趕快進行積極的商業市場部署，去除掉對台灣不友善市場的依賴。