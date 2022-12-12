台積電創辦人張忠謀日前「全球化已死」一席話，引起熱議，不過中央銀行總裁楊金龍今天表達不同看法，他直言「未必如此」，認為全球化只是內容改變，而廠商應變會比外界想像更有彈性。

張忠謀日前出席台積電位於美國亞利桑納州晶圓廠的移機典禮時表示，半導體業者面臨的局勢已經因地緣政治劇烈改變，他並警告「全球化和自由貿易幾近壽終正寢」，不太可能起死回生。

楊金龍今天赴立法院財委會報告，國民黨立委林德福質詢時指出，張忠謀日前說出「全球化已死」，這對於依賴對外貿易的台灣而言，未來在經濟成長、國家發展會有哪些影響。

「這是很極端的說法」，楊金龍表示，受到美中貿易衝突、科技戰，還有COVID-19疫情、俄烏戰爭等影響，當然會導致全球化內容改變，但全球化是不是已經死亡，「未必是」。

楊金龍進一步指出，廠商應變能力會比大家所想得更有彈性，企業家的精神會隨時觀察外在情勢。

至於對消費大眾的影響，楊金龍認為也還好，但可能面臨物價較高的狀況。（編輯：潘羿菁）1111212