專業伺服器機殼領導廠勤誠（8210）11月合併營收7.8億元，年減4.9％，月減0.78％，累計前11月營收94.7億元，年增11.5％，已超去年全年水準，預料今年營收將突破百億大關，再創歷史新高。

勤誠表示，今年第四季位於新舊產品轉換期，審慎看待第四季營運表現，但仍維持全年度營運目標不變。

研調機構DIGITIMES Research分析，2022下半年IC短缺漸解，但受到全球經濟衰退影響，尤以中系業者、伺服器品牌商需求明顯轉弱，惟北美大型雲端資料中心維持資本支出規畫，持續建置全球資料中心，預估北美四大資料中心全年伺服器採購量皆將雙位數成長、全年伺服器出貨量成長6％。

展望後市，2023年因景氣持續疲軟，使全球伺服器出貨成長放緩，預估2023年仍以北美大型雲端業者對伺服器需求以及搭載新一代CPU的換機需求帶動雲端資料中心伺服器出貨量。

勤誠指出，目前正積極因應客戶需求開發明年新產品，除了搭配Intel、AMD及ARM架構新平台導入的產品、液冷伺服器方案、高密度儲存方案等，亦投入資源進行符合低碳趨勢的綠色產品設計。

公司目前正針對新訂單加快研發設計生產的腳步，預期年底將四大系列專案首批產品出貨完畢後，明年有望因應新訂單量產出貨，嘉義廠新專案將可帶動2023年穩健成長。

此外，嘉義廠本身從綠建築規劃出發，目前也積極導入RBA及碳盤查，並規劃未來推動綠色工廠及綠色產品布局，致力於實現ESG永續發展承諾。