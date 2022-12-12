三立電視新聞部前主播李天怡被訴接受「頑皮世界」委託，協助進口長頸鹿、犀牛等非洲野生動物，卻與丈夫郭人杰等人聯手哄抬價格，從中獲利約750萬元，台北地方法院12日開庭，法官林孟皇說自己職務調動，本案未來會有其他負責承審，全案侯核辦。司法院人審會13日將討論林孟皇升任高院法官的人事案。

起訴指出，張榮華2020年入主位於台南的「頑皮世界」，準備打造非洲草原動物區吸引遊客，指示身兼頑皮世界董事的三立電視資深副總高明慧處理進口動物事宜，高遂委請在國外採訪具有人脈的李天怡尋找進口動物廠商。

李天怡夫婦透過友人協助牽線，但報價時，友人將原價一隻一萬美元的長頸鹿，浮報成3萬美元；李天怡又再加碼，將3萬美元浮報成6萬回報給張榮華，張先後共支付546萬餘美元，其中因李天怡等人浮報價格。

法官林孟皇12日開庭詢問李女與檢方對於證據是否有爭執等事件，並諭知李天怡3人將可解除限制出境，林也說本來會有其他負責承審，因此未定下次開庭期日、全案候核辦。