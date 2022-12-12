縣警局自今年4月起加強實施監警環聯合稽查、移動式測速照相、行動式蒐證取締違規。（嘉義縣警察局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣警察局經評估後，決定在阿婆灣台3線305.8K處設固定式雙向測速照相設備，限速40公里。（嘉義縣警察局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣台3線澐水至大埔山路蜿蜒，加上阿婆灣名氣響，該路段是許多重機族熱愛路線之一，常發生駕駛人不諳路況，壓車過彎、車速過快或雨霧等天候因素導致交通事故頻傳，去年該路段交通事故死傷多達126件，嘉義縣警察局經評估後，決定在阿婆灣台3線305.8K處設固定式測速照相設備，限速40公里，一個月宣導期後，2023年1月10日上線執法。

縣警局交通警察隊組長戴偉帆指出，為有效防制台3線事故，縣警局自今年4月起加強實施監警環聯合稽查、移動式測速照相、行動式蒐證取締違規越線、連續超車等多項執法措施，統計4月到11月，台3線交通死傷件數為60件，較去年同期86件減少26件，減幅33.3％，已有初步防制成效。

考量員警勤務安排無法長時間、每天進行移動式測速，為加強速度管理，達全天候執法效能，經評估後選定台3線305.8K處設置固定式測速照相設備，雙向取締車輛超速行駛。

戴偉帆說，該設備12月上旬已設置完成並上網公布，經過1個月宣導期，預定明年1月10日啟用執法，提醒用路人行經台3線請依速限行駛，切勿有競速、壓車、越跨線等危險駕車行為，由於這是阿婆灣路段第1支測速，警方將視執行成效，不排除再增設固定式測速照相機。