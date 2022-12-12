近日金門高粱酒遭大陸禁止進口，加上小三通遲遲未開，準金馬縣長陳福海與王忠銘今將率團赴大陸福建，與陸方溝通。行政院長蘇貞昌認為，任何人不應該以自己立場就妨害舉國一致的防疫作為，希望大家都能以國民的健康為重，以社會的安定為念，並直言，中國本來就希望台灣亂，希望舉國一致團結對外。

受疫情影響，小三通自2020年2月10日停航迄今，重創金門經濟，近日大陸禁止我國食品進口範圍再擴及金門高粱，更讓金門譁然。蘇貞昌今出席「2022國際技能競賽代表團頒獎典禮」前受訪時表示，中國違背WTO的規範作業，獨對台灣特別苛刻，而作業的方式也不照規矩來，中國這樣的做法，就是刻意要用這一種政治手段、行政干預來妨害自由貿易，非常地不合理。

蘇貞昌強調，希望舉國一致團結對外，如果自己內部亂起來，那中國真是一次等於是兼得兩種利益，他本來就希望台灣亂，所以大家一定要團結對外，一方面也對受害的業者增強各方面應變能力，一方面也希望再能夠為業者來爭取，希望中國做生意照規矩來。

對於陳玉珍等人至廈門談小三通跟被禁產品，蘇貞昌指出，防疫必須全國一致，尤其面對中國疫情再起，現在連中國人都拚命在搶藥，在做各方面非常恐慌的應對，在此時此刻，如何守好國人的健康是最最要緊。

蘇貞昌表認為，如果輕率地不管疫情，也不管中國人的搶藥，隨便就是大開國門，那過去中國人到香港去搶藥的情況，大家都看見，那如果因此而疫情破口，妨礙好不容易近3年來的防疫成功，對於國人的健康也不能交代。

蘇貞昌強調，任何人都不應該以自己的立場，或自己想當然如此，就妨害了舉國一致的防疫作業，希望大家都能以國民的健康為重，以社會的安定為念，不要不知道、不明就裡，在中國自己各方面封控很嚴格的此時此刻，卻說要從台灣這邊來開放，這也不是個道理。