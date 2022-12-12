為鼓勵各界積極對威權象徵進行處置，「內政部推動威權象徵處置補助作業要點」於11月28日生效，各縣市政府、各級學校、民間團體等，只要以移除或改名的方式清除威權象徵，每件最高可獲得10萬元的補助。國民黨立委賴士葆對此砲轟，民進黨不針對為人詬病的問題提出改革，反而持續以意識形態思維指導政策，內政部就是蔡政府的豬隊友。

賴士葆今（12）日在臉書表示，總統蔡英文2016年上台後，誓言要改變低薪問題，但如今問題依舊在，且網友票選出的2022年代表字還是「漲」，通膨達到高點，萬物齊漲就只有薪水不漲，老百姓口袋內的錢捉襟見肘，日子不好過就是市井小民的心聲。

「這是全民最感迫切的政策嗎？」賴士葆質疑，儘管蔡政府才在九合一選舉大敗，卻始終不檢討何為民眾關心的事情，且明明近日治安敗壞、警紀沉淪，台版柬埔寨、黑道連開88槍及黑金政治等爭議，全都與內政部有關，內政部卻在此時推出重賞，加速去蔣化。

賴士葆強調，過去促轉會、黨產會舉著轉型正義的大旗，說是要促進和諧，卻造成台灣社會更大的撕裂，儼然成為蔡政府的東廠打手，如今蔡政府完全不顧國人關切的問題，依舊以意識形態的思維來指導政策，感嘆說「這些既得利益者享受資源和權力，不知何為民之所欲的政黨讓人唏噓」。