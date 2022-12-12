由政大地政系、社科院國土政策研究中心執辦的「2022年中華民國都市計劃學會、中華民國區域科學學會、中華民國地區發展學會、中華民國住宅學會、中華城市管理學會聯合年會暨論文研討會」於12月10日在政大舉辦，校園內齊聚近三百位參與者、場面十分熱絡。本次聯合年會以「ESG、淨零碳排與元宇宙概念之空間規劃願景」為題，回應全球氣候變遷衝擊，期許透過橫跨多元領域的學術交流，創造空間發展典範，使臺灣在居住、都市發展、區域治理、國土規劃等層面皆能納入永續發展思維。

由政大地政系、社科院國土政策研究中心執辦5大規劃學會年會，於12月10日在政大舉辦。(政大地政系提供)

政大副校長陳樹衡於致詞中表示，面臨全球氣候變遷衝擊與永續發展需求，透過聯合年會整合各學會進行學術交流的方式，將能造就知識交流的群聚效果，並為空間規劃專業奠定良好典範，並感謝地政學系全體師生全力協助辦理本年度的聯合年會。陳樹衡也特別提及政大在理學、商學、傳播學、外語以及社會科學領域擁有的豐富資源，此次研討會在地政學系孫振義主任與社科院國土中心白仁德主任的積極辦理下，希望得以結合空間專業，以促進相關領域發展。

本次會議議程十分豐富，除邀請美國物理學會院士葉恭平博士，以「回應2050台灣淨零排碳的城市能源」進行專題演講外，中華民國都市計劃學會、中華民國區域科學學會、中華民國住宅學會及中華城市管理學會，各學會共計有超過70篇之學術論文發表，而中華民國地區發展學會，則以「國家空間資訊平台(NGSP)在規劃的應用」以及「國土計畫的客庄再現」兩大主軸，進行專題論壇。會議在營建署、臺中市地政局、臺北市都發局與地政局、新北市城鄉局、桃園市觀光局、基隆市都發處、以及國內規劃界各重要顧問公司的贊助支持與參與下，會議中齊聚國內空間規劃之產、官、學界一同參與，透過研究成果分享、交流與研討過程，激發所有會者的規劃創新思考，以打造更美好的未來。