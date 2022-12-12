54歲郭姓毒品通緝犯，昨晚9時許駕車行經台東市更生路時，見到警車立即踩油門加速逃逸 ，並在市區道路狂飆及逆向行駛，員警尾隨並通報線上警力支援攔截後順利將郭男逮捕，車內起獲安非它命1包。

台東警分局馬蘭派出所員警昨晚9時許執行巡邏勤務，行經台東市更生路886巷口時，路口1輛白色自小客車見警車立即加速駛離，形跡可疑，員警上前尾隨示意攔停該車，不料車上郭姓駕駛拒絕停車接受稽查而逃逸，並在市區道路狂飆及逆向行駛，嚴重影響用路人安全。

員警全程尾隨待機攔停並通報線上警力支援攔截圍捕，最後在台東市更生路786號前與保安隊合力將該車攔停，經員警查詢郭男身分，發現郭男是台東地檢署發布之毒品通緝犯，隨後車內起獲安非它命1包。

警方表示，郭男無視他人安全，在市區高速逆向行駛，嚴重危害其他用路人安全，並非法持有毒品，全案將依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送偵辦。

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