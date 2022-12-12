大陸實施疫情防控措施優化「新10條」之後，對新冠快篩檢測試劑的需求快速增加，電商平台部分品牌的快篩檢測試劑盒出現缺貨現象。據大陸國家藥監局消息表示，11日經審查批准中山生物工程的新冠病毒抗原檢測試劑產品，截至目前，已批准40個新冠病毒快篩檢測產品。同時11日晚間，也有上市公司公告快篩檢測試劑盒獲醫療器械註冊證。

此外，隨著全大陸進入疫情居家防控新時期，市場對新冠病毒防治藥物的需求進一步提高。為此，北京藥企加足馬力生產保供應。甚至北京市藥監局派12名工作人員進駐11家疫情防控藥品生產企業。

據《北京日報》引述北京春風藥業生產副總兼生產負責人周強強表示，從11月初開始，生產線就進入24小時不停工。目前生產的防疫藥品主要是雙黃連顆粒、銀丹解毒顆粒等，雙黃連顆粒一天可生產約30萬袋、5萬盒，面向北京所有醫療機構、藥店供應；銀丹解毒顆粒日產約12萬袋，主要供應新冠肺炎定點治療醫院和全市有需求的醫療機構調劑使用。