澄清醫院放射腫瘤科主任許維中表示，製茶師經精準的標靶光子刀治療5次，治療後（右）已看不到腫瘤。（澄清醫院提供）

高雄62歲製茶老師傅因C肝追蹤意外發現一顆1.4公分肝癌，連續一周天天搭高鐵到台中澄清醫院治療，運用人工智慧身體立體定位放射治療，精準定位下以5倍放射劑量撲殺癌細胞，接受5次治療就完勝癌魔，較之傳統治療至少需20到30次，等於一周就完成抗癌療程。老師傅以也以「茶香，生命更香」來感謝該院醫療團隊。

這位製茶師傅日前因忙著連夜製茶，感覺比過去容易疲累，接受電腦斷層檢查，赫然在右肝發現一顆1.4公分的腫瘤，經老師傅的兒子上網蒐尋後到台中澄清醫院求診。

澄清醫院放射腫瘤科主任許維中表示，由於該患者的肝腫瘤太靠近血管，不適合開刀切除或電燒，其腫瘤又不是很大，很適合採用身體立體定位放射治療，以精準的標靶光子刀，由人工智慧監測患者在放射治療中產生的呼吸誤差，聰明的標靶光子刀會如影隨行跟著患者呼吸捕捉腫瘤的正確位置，減少肝臟正常組織的傷害。

且由於身體立體定位放射治療更精準，放射治療的劑量可提高5倍。許維中說，除了治療前必要配合呼吸調控系統的時間外，真正實際執行放射治療每次約4分鐘，該患者連續5天，每天接受1次放療。而傳統的放療至少要接受20至30次的治療。該患者在完成療程後經電腦斷層追蹤，證實他的肝已無明顯可見腫瘤，表示癌細胞已完成撲殺。

製茶老師傅接受放療期間每天都乘坐高鐵來回，他說：「算一日遊吧！沒想到這樣的放射治療是如此輕鬆。」在定期回診追蹤時，特別送給親製的茶葉，貼上「茶香，生命更香」字樣，感謝醫療團隊。許維中表示，拜醫療新科技進步之賜，讓小肝癌早夭不作怪。

許維中提醒，有B、C肝的民眾要定期追蹤治療，一般來說C肝是有可能在10至15年發展為肝癌，通常在發現時都已超過一公分以上。另外有約30-40％的肝癌患者，其胎兒蛋白指數會呈現正常，建議肝癌的高危險群民眾，最好定期透過超音波、電腦斷層或磁振造影，來檢查自己肝臟的情況。