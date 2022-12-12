槍手朝透天厝民宅2樓窗戶開2槍。（讀者提供／崔正綱高雄傳真）

高雄今日半夜傳出槍響，林園區信義路某透天厝民宅遭槍手開6槍，鄰居睡夢中遭驚醒報警，警方獲報，以車追人下，已查獲作案車輛，目前已鎖定槍手。警方指出，槍手於凌晨3時開始，每隔20分鐘開2槍，據悉，屋主稱日前酒後與人口角，詳細犯案動機仍待釐清。

林園分局警方上午指出，今日清晨3時41分獲報，林園區信義路某透天厝民宅有槍響，警方獲報立即派員趕往現場，但抵達現場時，槍手已經離去，在透天厝民宅發現留有6個彈孔，現場1樓鐵門有4個、2樓窗戶則有2個，地上發現6個彈殼，所幸無人傷亡。

據了解，屋主表示疑似日前酒後與人口角，警方指出，槍手分別於凌晨3時、凌晨3時20分、凌晨3時40分到屋外，每次都持槍朝民宅開2槍。

警方表示，目前已與刑警大隊共組專案小組，並報請檢察官指揮偵辦，目前涉案車輛已查獲並鎖定涉案人，至於發生原因將於犯嫌到案後釐清。