沈拉蒙取得台灣身分證時以流利中文開心的說，台灣、台中教區與靜宜大學是他第二個家，早已認定是台灣人，未來會繼續愛護這塊土地！(靜宜大學提供)

沈拉蒙是學生心中幽默風趣的老師，也是關照大家身心靈健康的牧者，並以宣講福音服務人群！(靜宜大學提供)

沈拉蒙憑藉著對藝術的天賦與熱情，授課之餘投身創作，以自學發展出獨特個人風格，成為知名藝術家。(靜宜大學提供)

沈拉蒙以無私的愛關懷與照護年輕人身心靈，並對傳遞品德教育與價值觀有重要的貢獻，在教學、研究、服務等方面均貢獻良多。(靜宜大學提供)

西班牙籍神父也是靜宜大學西文系副教授及知名藝術家沈拉蒙(Ramon Santacana F.)，來台31年致力教育工作，將基督信仰與福音傳遞各角落，近日獲內政部核准高專人才歸化台灣國籍。他取得台灣身分證時以流利中文開心的說，因緣際會來台灣的第一天就到靜宜大學；台灣、台中教區與靜宜是他第二個家，早已認定是台灣人，未來會繼續愛護這塊土地。

「我從未想過會成為Made In Taiwan的神父！」沈拉蒙來自西班牙巴塞隆納城，為追求傳播福音，1988年30歲的他揹起行囊隻身飛到大陸，先後在西安外語大學及南京大學教授西班牙文學，1991年來到台灣；30年期間陸續完成經濟學博士學位，在天主教會台中教區晉鐸成為神父，2004年起擔任靜宜大學校牧。

沈拉蒙在靜宜教授中西文翻譯、企業倫理及國際經濟等課程，並撰寫出版《應用中翻西》、《走在上主奇妙的道路上》等專書；他是學生心中幽默風趣的老師，也是關照大家身心靈健康的牧者，並以宣講福音服務人群。他雖沒有接受正規繪畫訓練，憑藉著對藝術天賦與熱情授課之餘投身創作，以自學發展出獨特個人風格。近年來他更突破自我積極尋求不同繪畫表現形式與技法成為知名藝術家。

恭喜沈神父順利歸化中華民國國籍成為台灣人！靜宜大學校長林思伶感謝沈神父將人生最珍貴的時光奉獻給台灣，他以無私的愛關懷與照護年輕人身心靈，並對傳遞品德教育與價值觀有重要的貢獻，在教學、研究、服務等方面均貢獻良多。

沈拉蒙在從事福傳與教育同時，也積極推展藝術文化，尤其在靜宜大學主顧聖母堂興建過程中，他參與教堂相關會議，更以畫家身分捐出創作的28幅作品進行義賣，全數用於主顧聖母堂興建基金。他同時展出畫作義賣協助南投耶穌君王堂的建堂基金，讓愛散播在台灣每個角落。

台中市民政局長吳世瑋說，天主教會與神職人員對台灣的奉獻與付出有目共睹，恭喜沈拉蒙成為真正的台灣人！沙鹿區長廖財崇歡迎沈拉蒙成為沙鹿居民，他指出，與沈拉蒙結緣於沙鹿區公所的畫展，讓洽公民眾欣賞藝文作品、陶冶性情，同時也營造更優質的藝文環境。